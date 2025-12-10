広島は１０日、来春キャンプの日程を発表した。１、２軍とも２月１日にキャンプインして、２５日に打ち上げる。１軍は２月１日から宮崎県日南市を拠点に、１２日まで１次キャンプを行う。１４日からは沖縄県沖縄市に移動して２次キャンプを実施。休日は４日、９日、１３日、１９日。２軍は２月１日〜３日まで、広島県廿日市市の大野練習場と山口県岩国市の由宇球場（一般非公開）が拠点。５日から宮崎県日南市に移動し、１軍