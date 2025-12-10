伊藤忠食品は国内独占販売する韓国初のシングルモルトウイスキー「キウォン」から、IWSC2025最高金賞を受賞した「キウォン ユニコーン」を12月8日から販売開始している。内容量700㎖、希望小売9800円（税抜）。「キウォン ユニコーン」は「キウォン」のルーツである韓国、アメリカ、スコットランドを表現したシグニチャーラインの一つ。すでに発売中の「キウォンタイガー」「キウォンイーグル」とともに、ウイスキーのエ