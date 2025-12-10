モバイル・コンテンツ・フォーラム（MCF）主催のアプリクリエイター競技会「SPAJAM2025」の本選が6日～8日に「LIME RESORT HAKONE」で開催された。本選のテーマは「シンクロ」で、各チームが24時間でアプリ開発を行った。 最優秀賞を受賞したのは、チーム「谷川近衛騎士団」が開発したアプリ「千秋楽」。 チーム「谷川近衛騎士団」 「千秋楽」は、大相撲最終日の「千