インドで「著作権で保護されたコンテンツでAIをトレーニングする企業に対して料金を請求する」という制度が提案されました。この制度が実現すれば、世界で最も重要かつ急速に成長している市場のひとつであるインドにおける、OpenAIやGoogleといったAI企業の方針が大きく変わる可能性があります。Press Release:Press Information Bureauhttps://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2200741India proposes charging OpenAI,