前楽天でロッテと育成契約を結んだ山崎剛内野手（２９）が１０日、ＺＯＺＯで入団会見した。背番号「１３８」。新たなスタートを切った２９歳は、「今年、全休したんですけど、そんな状態で声を掛けていただいて契約していただいたのは感謝ですし、うれしいです。まずはしっかりケガを治して、支配下を勝ち取るのが最優先ですし、治ったからといって支配下になれるわけではない。二遊間守れるのが強みなのでアピールしていきたい