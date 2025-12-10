巨人の田口昌徳新２軍バッテリーコーチが１０日、ジャイアンツ球場で来季からのフル回転へ備えて自主トレーニングに励んだ。室内練習場で入念にネットスローを繰り返し、「２軍では打撃投手としてもバンバン投げなきゃいけないですからね。投げられるときに投げておかないと。選手と一緒に汗を流してあげたいし、僕らも準備をしておかないと」と語った。阿部監督とは、日本ハム時代の１９９９年頃から面識があり、これまでソフ