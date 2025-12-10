俳優の三浦翔平が１０日、東京・表参道ヒルズで“ＦｕｎａｎｄＧａｍｅｓ”Ｐｏｐ‐ＵｐＥｖｅｎｔ（１３〜２５日、同所）に登場した。英のフレグランスブランドＪＯＭＡＬＯＮＥＬＯＮＤＯＮ（ジョーマローンロンドン）のポップアップイベントで、華やかで心躍るホリデーのコレクションを体感できる。会場について三浦は「会場にたどり着くまでにいろんな仕掛けがあったり、撮影スポットがある。子どもの頃を