１１月１５日の東京でデビュー２戦目にして初勝利を挙げて、１勝馬でホープフルＳ（１２月２７日、中山）を目指すオルフセン（牡２歳、美浦・斎藤誠厩舎、父キズナ）は、岩田望来騎手と新コンビを組むことになった。同馬を管理する斎藤誠調教師が１２月１０日、明かした。指揮官は「前走はいい形で競馬を覚えながら勝てました。成長的にはまだまだですが、素質を見せてくれた。調子がいいし、Ｇ１へ向かいます」と期待を込めた