国家公務員に冬のボーナスが支給され、高市総理や閣僚にも「期末手当」が支給されました。管理職を除いた一般職国家公務員の平均はおよそ70万2200円と去年と比べておよそ1万9800円減少しました。ただ、国家公務員の給与を引き上げる法案が国会に提出されていて、成立すれば追加が支給され、平均およそ74万6100円と4年連続の増加となる見込みです。高市総理への支給額は国会議員の期末手当を含めおよそ579万円ですが、今年10月に着