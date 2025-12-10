元日向坂４６で女優の齊藤京子が１０日、東京・表参道ヒルズで“ＦｕｎａｎｄＧａｍｅｓ”Ｐｏｐ‐ＵｐＥｖｅｎｔ（１３〜２５日、同所）に登場した。英のフレグランスブランドＪＯＭＡＬＯＮＥＬＯＮＤＯＮ（ジョーマローンロンドン）のポップアップイベントで、華やかで心躍るホリデーのコレクションを体感できる。会場の魅力について齊藤は「トランプだったり、輪投げとか子どもの頃遊んでいたゲームがちり