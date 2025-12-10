中国・広東省の住宅で昨夜、火事があり、12人が死亡しました。あたりに爆発音が響き渡り、建物1階が激しく燃えているのが確認できます。中国メディアによりますと、9日午後9時20分ごろ、中国・広東省汕頭市の住宅で火事があり、火はおよそ40分後にほぼ消し止められましたが、4階建ての建物のおよそ150平方メートルが焼損しました。この火事で12人が死亡したということです。警察や消防が出火原因を調べています。