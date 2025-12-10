楽天を戦力外となりロッテと育成契約を結んだ山崎剛内野手が10日、ZOZOマリンスタジアムで契約会見に臨み、「サブロー監督を男にできるように。力になれるように準備していきたい」と意気込みを語った。左膝の故障のため、今季1軍出場はゼロだったが、23年には117試合に出場。二遊間を守れるのも強みだ。ケガの状態について「動けていますし、来季は行けると言うことで契約してもらった。順調です」と説明し、「まずはしっかり