韓国の李在明大統領はきょう、特定の宗教団体と政治家との違法な癒着疑惑について、与野党問わず捜査を強化するよう捜査当局に指示しました。旧統一教会との癒着疑惑が与党側にも広がっていることをうけたものとみられます。韓国の李在明大統領は、政治介入した宗教団体について、解散命令も含めて法的な対応を検討を進めています。これは前の尹錫悦政権との癒着疑惑をめぐり、刑事事件に発展している旧統一教会を念頭に置いたもの