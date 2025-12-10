【モデルプレス＝2025/12/10】元日向坂46で女優の齊藤京子が12月10日、香水ブランド「ジョーマローンロンドン（JO MALONE LONDON）」のポップアップイベント「“Fun and Games” Pop−Up Event」のフォトコールに出席。クリスマスの恒例行事を明かした。【写真】元日向坂、美背中輝くホルターネックドレス姿◆齊藤京子、クリスマスの願望告白齊藤は、美しい背中が際立つホルターネックドレスを身にまとい登場。クリスマスの印象的