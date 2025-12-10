【モデルプレス＝2025/12/10】ラグビー日本代表の稲垣啓太選手が12月8日までに、自身のInstagramを更新。妻でモデルの稲垣貴子との夫婦ショットを公開した。【写真】ラグビー日本代表「笑顔がレア」モデル妻とのお祝いショット◆稲垣啓太選手、妻の誕生日を祝福稲垣選手は「お誕生日おめでとう御座います めでたいな これからもよろしく頼む」とコメントを添え、「誕生日おめでとうKIKO」と書かれたプレートが飾られたケーキととも