ヒルトン京都は、2026年1月16日（金）から 5月6日（水）までの期間限定で、館内1階のオールデイダイニング「Téori（テオリ）」にて、スイーツビュッフェ「ストロベリーにメロメロ 〜Strawberry Addict〜」を開催する。前回大好評を博したストロベリービュッフェが復活。京都府八幡市「おさぜん農園」から届く京都産いちごを惜しみなく使用。定番のショートケーキやタルトはもちろん、フランス人エグゼクティブペストリーシェ