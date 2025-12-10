株式会社松富士食品が展開しているタンメン専門店「タンメン トナリ」は、12月10日から冬季限定メニュー「味噌バターコーンタンメン」の販売を全店で開始した。濃厚な味噌スープのタンメンにコーンとバターを組み合わせたもの。「冬の風物詩」として好評を得ており、2025年も期間限定で販売するという。価格は税込990円。「タンメン トナリ」は、松富士食品が手がけるつけめん専門店「六厘舎」大崎本店(現在は閉店)の隣の区画で、