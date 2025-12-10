2025年から2026年の年末年始は、冬型の気圧配置が持続しやすく、冬らしい寒さとなるでしょう。特に12月30日頃からは、日本海側で局地的な大雪に注意が必要です。2025年から2026年の年末年始の天気傾向日本気象協会は、2025年から2026年にかけての年末年始の天気傾向を発表しました。2025年の年末休暇入り直後(12月27日から12月29日頃)は、全国的に低気圧の影響を受けやすいでしょう。日本海側は、例年通り雪や雨の降る日が多くなり