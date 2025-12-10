１０日前場の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１０９．１８ポイント（０．４３％）安の２５３２５．０５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４５．８２ポイント（０．５１％）安の８８９０．５９ポイントと３日続落した。売買代金は９５７億４３３０万香港ドルにやや縮小している（９日前場は１０７７億５９６０万香港ドル）。投資家の慎重スタンスが継続する