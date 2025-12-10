プロ野球・ロッテの西川史礁選手が10日、契約更改交渉に臨み、年俸4200万円でサインしました。(金額は推定)ルーキーイヤーの今季は序盤こそ2軍再調整を経験したものの、再昇格後は7月から2か月連続で月間打率3割超えを記録するなどめざましい活躍。108試合の出場で打率.281、117安打、3本塁打、37打点をあげ、新人王に輝きました。また、2塁打数はリーグトップの27本を放っています。提示された金額に「びっくりしました。球団に感