群馬県富岡市の妙義山の山火事がほぼ消し止められました。【映像】山火事が起きた妙義山消防によりますと、妙義山の山火事が午前11時47分にほぼ消し止められたということです。山火事は8日に発生し、10日も朝から自衛隊のヘリコプター3機で消火活動が行われていました。この山火事ではこれまでに約30haが焼けていて、消防などは引き続き鎮火に向けて活動を続けるということです。（ANNニュース）