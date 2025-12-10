海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使し、楽天に移籍した伊藤光捕手（３６）が１０日、仙台市内で入団会見を行った。背番号は「２７」に決まった。楽天のイメージを問われると、「若い選手がすごく多いと思いますし、その選手たちが特に主軸で頑張っている。これから頑張っていくチームだと印象としては思っている」とし、「そこに年齢的にはベテランですけれども、僕というところが入っていければ、よりいいチームになって