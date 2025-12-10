福建省漳平市永福鎮は山が雲や霧に覆われることが多く、有名な高山茶の産地だ。人民網が伝えた。永福鎮における高山茶栽培の歴史は1996年にまでさかのぼる。その年、「台品茶業」の創業者である台湾の謝東慶（シエ・ドンチン）さんが台湾海峡を渡って永福県を訪れ、その標高や気候などが台湾の阿里山とほぼ同じであることを発見した。永福県の平均標高は780メートルで、気候や土壌、緯度などは海峡の対岸にある「茶生産の黄