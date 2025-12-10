中国で銀行の実店舗網が急速に縮小しています。国家金融監督管理総局の統計によると、2025年に入り銀行の店舗閉鎖が加速しており、12月8日時点で9000店以上の閉鎖が認可されました。今年上半期だけで、商業銀行の店舗閉鎖数はすでに2024年の年間総数を上回りました。2024年の閉鎖件数は2533店であり、今年の減少ペースがいかに急激かがうかがえます。背景には、スマートフォンを中心とするデジタル金融サービスの普及があります。