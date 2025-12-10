コスパ最強SUV!?それにしても、これには参りました。中国の自動車メーカー「BYD」の日本最新モデルとなる「シーライオン 6」に関して。何が凄いかって「価格」「装備の充実度」そして「走りの感触」の3つです。まずはシーライオン６について説明しておきましょう。BYDと聞けば多くの人はEV（電気自動車）をイメージすると思います。これまで日本にはEVしか導入していなかったので、それも当然のことでしょう。もともとバッテリ