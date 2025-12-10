「一軍の舞台でホークスの時に結果を残すことができなかったので、ロッテでやり返したいという気持ちが一番強い。チームの戦力、勝利に貢献できるような投手になれるように。これから努力してチームのために腕を振って頑張りたいです」。ロッテの宮粼颯が10日、入団会見を行った。背番号は今季まで澤田圭佑が背負っていた『66』に決まった。サウスポーの宮崎は22年育成8位でソフトバンクに入団し、3年目の今季シーズン