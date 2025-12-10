DeNAは10日、2026年1月8日（木）から1月27日（火）の期間で、新人合同自主トレをDOCK OF BAYSTARS YOKOSUKAおよび横須賀スタジアムで実施することになったと発表した。なお、10日（土）と11日（日）には新人選手によるサイン会も実施される。〇新人合同自主トレ開催日程：2026年1月8日（木）〜1月27日（火）各日8時45分開始予定休日：1月9日（金）・13日（火）・18日（日）・23日（金）場所：DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKAおよび