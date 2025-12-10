³¤¤ÇÍ·¤Ö¸µµ¤¤Ê»Ñ¤âEXILE TAKAHIRO(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¤¬41ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£·î£¸Æü¤Ë41ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿TAKAHIRO¡£¡Ö41ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ò¹¯¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£Àº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢£³Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤Þ¤À¤¢¤É¤±¤Ê¤¤º¢¤ä³¤¤ÇÍ·¤Ö»Ò¶¡»þÂå¤ÎÁÇ´é¤òÈäÏª¤·¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¥¤¥±¥á¥ó³ÎÄê