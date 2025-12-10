３３５億円あまりの補正予算案などを審議する県議会１２月定例会が開会しました。 横田知事にとって初の県議会です。 ■横田知事 「私は本県が直面する課題、そして県民の皆さまのお声に真摯に向き合い、新しい時代の要請にこたえ、 県民の皆さまが広島県に誇りを持ち続けることができるよう挑戦をしてまいります」 イメージカラーの青のブラウスを着用して初めての県議会にのぞんだ横田知事。人を惹きつける 地