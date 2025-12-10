広島県内の公務員に冬のボーナスが支給されました。 民間企業と同じく増加傾向です。 県一般職員の冬ボーナスの平均支給額は、去年より４万５０００円ほど多い約５９万３０００円です。 就任して２週間、横田新知事への支給額は規定により満額の３割、約９９万４０００円となっています。湯崎前知事へは約２６５万２０００円でした。 また、広島市は一般職員が平均６６万円、松井市長が３４０万円あまりで、どちら