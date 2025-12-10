北海道電力が2027年早期の再稼働を目指す泊原発3号機について、鈴木知事は午後1時すぎに始まった道議会予算特別委員会知事総括質疑で再稼働に同意すると表明しました。鈴木知事は「再稼働により道民のみなさまの生活や道内経済に大きな与えている中、電気料金の引き下げが見込まれるとともに、電力需要の増加が想定される中で安定した電力供給が確実なものとなる」「この時点で、再稼働の方向性を示すことにより、企業が投資判断を