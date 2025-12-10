熊本県は、開会中の定例議会に、今年8月の大雨で被災した中小企業への支援費用など、総額101億円の一般会計補正予算案を追加で提出しました。 【写真を見る】1社あたり「最大3億円」を補助へ 101億円の補正予算案を追加提出 8月豪雨で被災の3300社など支援熊本県議会 昨日（12月10日）は一般質問の最終日でした。 熊本県 木村敬知事「本日、国の補助金を活用した被災中小企業者の復旧支援にかかる補正予算を追加提案する」