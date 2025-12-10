今月4日、新潟市東区の市道で飲酒運転をしながら逆走して事故を起こし、男性にけがをさせた疑いで40歳の男が逮捕されました。【記者リポート】「現場は片側1車線の道路。被害者の車はあちらから逆走してきた容疑者の車と正面衝突した」危険運転致傷の疑いで逮捕されたのは、新潟市東区寺山に住む無職の男（40）です。男は今月4日午後5時半ごろ、酒を飲み正常な運転が出来ない状態で新潟市東区寺山の市道を軽自動車で逆走して