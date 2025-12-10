先週の葉牡丹賞を快勝してオープン入りを果たしたサノノグレーター（牡２歳、美浦・尾形和幸厩舎、父グレーターロンドン）は、年内は休養する方針となった。芝２０００メートルの２歳ＪＲＡレコードを０秒３塗り替えた勝ち時計１分５８秒２をマークして、来春のクラシック戦線へ存在感をアピールしていた。同馬を管理する尾形調教師は１２月１０日、「強い勝ち方でした。この後は放牧に出して、来年に備えたいと思います」と、