オリックス・田島光祐捕手が１０日、大阪・舞洲の球団施設で契約交渉に臨み、１０万円増の年俸２５０万円でサインした（金額は推定）。「育成選手の中では多くの試合に出場できたことと、守備の面で首脳陣やいろんな方に評価してもらっていると言われました」と、席上でのやり取りを振り返った。龍谷大平安、ＢＣ信濃を経て昨秋の育成ドラフト５位で入団。１年目の今季はウエスタンで打率１割５分９厘とやや苦しんだが、４５試