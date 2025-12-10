スプリンターズＳで２着だったジューンブレア（牝４歳、栗東・武英智厩舎、父アメリカンファラオ）は阪神Ｃ・Ｇ２（１２月２７日、阪神競馬場・芝１４００メートル）に参戦することになった。鞍上は引き続き、武豊騎手＝栗東・フリー＝。同馬はきょう１２月１０日、滋賀県・栗東トレーニングセンターに帰厩する。武英智調教師が明らかにした。同馬はスプリンターＳの後、香港スプリントを目指していたが、発熱のために回避して