1975年に放送開始され、昭和のテレビドラマで一時代を築いた青春シリーズ「俺たちの旅」が50年の時を経て映画になる。2025年12月9日の情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）は2026年1月に公開される「五十年目の俺たちの旅」に出演する中村雅俊さん（74）、田中健さん（74）、秋野太作さん（82）、岡田奈々さん（66）に取材した。「今さら、なあ」「なあっ！って、誘ってくださいよ」中村さんは主演とともに監督も務めた。「