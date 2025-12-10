12月5日、業務用厨房機器メーカーの株式会社中西製作所が、給食センター経営シミュレーションゲーム『給食マスター！』をモバイル向け（iOS/Android）にリリースしました。給食センターの経営シミュレーションゲーム「給食マスター！」（YouTube）https://youtu.be/NQIsbbyi8J0同社広報・マーケティング室の竹村勇輝さんに『給食マスター！』の開発に着手した経緯など、詳しい話を伺いました。ーー『給食マスター！』を開発した理