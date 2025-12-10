WBCが日本時間10日までに、公式インスタグラムを更新。2026年3月5日から開催される2026WBCに出場するアメリカ代表に、フィリーズのカイル・シュワバー選手とドジャースのウィル・スミス選手が出場することを表明しました。シュワバー選手は持ち前のパワーを武器に今季は大谷翔平選手を1本上回る56本塁打と132打点で2冠に輝きました。スミス選手は今季ドジャースの正捕手として110試合に出場し、打率.296、17本塁打、61打点を記録。