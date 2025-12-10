日本ハム、巨人、中日で活躍し今季限りで現役を引退した中田翔氏が１０日、自身のインスタグラムを更新。「ハマ！やったれよ！！色々思う事はあるやろうけどやるしかない！！ピンチをチャンスに変えてこい！！横浜のみんなも味方してくれるから大丈夫や！！！横浜お皆さん宜しくお願いします」と記し、前日行われた現役ドラフトで中日から横浜への移籍が決まった浜将乃介外野手を激励した。夜の街で肩を組む２ショットを投稿し