俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務める、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（火曜後10：00）の最終回が、9日に放送された。それに合わせて、キャスト陣がそれぞれのSNSに本作への思いを明かしている。【写真】勝男・竹内涼真＆鮎美・夏帆の“ピース”2ショットなど、『あんたが』キャスト陣のオフショ一覧本作は、谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前