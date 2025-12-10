【ストックホルム＝長尾尚実】今年のノーベル賞を受賞する坂口志文（しもん）・大阪大特任教授（７４）（生理学・医学賞）と、北川進・京都大特別教授（７４）（化学賞）は１０日夕（日本時間１１日未明）、スウェーデン・ストックホルムのコンサートホールで開催される授賞式に臨む。ノルウェーのオスロで開かれる平和賞を除き、物理学、化学、生理学・医学、文学、経済学の各賞の授賞式は同ホールで開催される。２人へのメダ