俳優笠松将（33）が10日、都内で「ジョーマローンロンドン」の「“Fun and Games”Pop−Up Event」フォトコールに出席した。クリスマス限定のコロンを試すと、どんな時に使いたいかと聞かれた。笠松は「僕、演技をやってるんですけど、変な役が多いんですよ」と笑顔で切り出した。「そういう役とか仕事場から解放されたい時とか、強制的にスイッチをオン・オフしたい時にコロンの香りに助けてもらう。遊びに行く時にも使える