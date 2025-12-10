インテル・マイアミに所属するアルゼンチン代表FWリオネル・メッシがメジャーリーグサッカー(MSL)史上初となる2年連続でのMVPを受賞した。メッシは今季のレギュラーシーズンで28試合29得点19アシストと破格の数字を残し、得点王とアシスト王の個人2冠に輝いた。さらにプレーオフでも6試合6得点9アシストを記録し、チームのMLSカップ初制覇に大きく貢献していた。英『ESPN』によると、メッシは「試合も遠征も多く長い1年だっ