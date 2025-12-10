京都サンガF.C.は10日、FW平賀大空とU-18所属のDF児玉一成、MF松本瑛太が11日から22日(予定)までボーンマスの練習に参加することを発表した。京都は24年10月にボーンマスと「トップ、アカデミー選手の育成」や「指導者、スタッフの人的交流」などを目的としたパートナーシップを締結している。