中国・広州で開催予定だった、スタジオジブリと宮崎駿監督の作品をテーマとした展示会の延期が突如発表された。【注目】「日本の右翼映画だ」韓国人が選ぶジブリ作品“ワースト1位”この件は韓国でも、“限日令”というキーワードとともに複数のメディアによって報じられている。「宮崎駿も“限日令”？…中国・広州でジブリ展が延期に」（通信社『聯合ニュース』）「“限日令の余波なのか”…中日葛藤で中国でのジブリ展示が突然