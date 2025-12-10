Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ [東証Ｇ] が12月10日後場(13:30)に決算を発表。26年7月期第1四半期(8-10月)の連結最終損益は6億円の赤字(前年同期非連結は1.8億円の赤字)に赤字幅が拡大した。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-80.9％→-208.8％に急悪化した。 株探ニュース