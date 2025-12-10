ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（36）の来春ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場に黄信号が灯っている。9日（日本時間10日）、米記者が“懸念点”を報じた。米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のドジャース担当ファビアン・アルダヤ記者が自身のXに「カナダ代表アーニー・ウィット監督は、フリーマンがWBCに参加を希望しているが、出場が可能かどうかは未定と語った」と投稿。続けて「ウィット監督