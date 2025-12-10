服役中のブラジル前大統領、ジャイル・ボルソナーロ氏を演じる米俳優ジム・カビーゼル/Alamy（CNN）ブラジルのジャイル・ボルソナーロ前大統領が映画館に現れる。文字通りの意味ではない。本人は現在、禁錮27年の刑で服役中だ。再選を目指した2022年の大統領選に敗れた後も権力の座にとどまるため、クーデターを企てたとの罪に問われた。しかし、ボルソナーロ氏の息子たちや政界の盟友らがソーシャルメディアに投稿した内容による