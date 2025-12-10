フィギュアスケート女子の１８年ＧＰファイナル女王で、異例のアイスダンスに挑戦している紀平梨花（２３）＝トヨタ自動車＝が９日、自身のインスタグラムを更新。鮮やかな赤コーデを披露し、反響を呼んだ。ＫＯＳＥから口紅の提供を受けたことを報告。赤のトップス姿で笑顔を浮かべる写真を投稿した。コメント欄などでは「可愛すぎる」、「リカさんキレイ」、「可愛い唇がさらに綺麗に」、「赤のトップスすごい似合ってますね